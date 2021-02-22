تعاون بين المملكة والإمارات لتصنيع مدرعة «جيس» المضادة للكمائن والألغام

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وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “نمر” الإماراتية التابعة لمجموعة “إيدج” والرائدة في صناعة العربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، التي أثبتت كفاءتها في المهام القتالية، وذلك لتزويد المملكة بحاجتها من العربات المدرعة.

ووقَّع الاتفاقية معالي رئيس مجلس إدارة “نمر” اللواء ركن طيار فارس المزروعي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبد الله الدخيل، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج فيصل البناي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الطرفين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “أيدكس” لعام 2021م الذي أقيم في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة SAMI بشكلٍ حصريٍّ مع شركة “نمر” المصنعة الأصلية لعربة “جيس” المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة محليًا في المملكة، وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئيًا في دولة الإمارات من قبل شركة “نمر”، إلا أن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى المملكة وتطوير سلاسل الإمداد فيها من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات “جيس” التي ستوفر للمملكة مستقبلًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: “مع التركيز العالي على نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواهب السعودية بفضل هذه الشراكات، فإننا نعمل في سبيل تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين أكثر من 50 بالمئة من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول العام 2030م، وتمثل الاتفاقية الجديدة مع شركة “نمر” نقلة نوعية في جهودنا الرامية إلى بناء قطاع صناعات عسكرية مزدهر في المملكة العربية السعودية، ويسرنا أن هذه الشراكة الأولى من نوعها بين الشركتين تمثل بداية حقبة جديدة من التعاون المشترك في المجال العسكري بين الدولتين الشقيقتين المملكة والإمارات”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “إيدج”: “تعزيز العلاقات الإستراتيجية ركيزة مهمة في إستراتيجية إيدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين”.

وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبفضل هذا التعاون الجديد ستتمكن شركة SAMI من تزويد القوات العسكرية السعودية بعربة مدرعة من طراز رفيع المستوى اختبرت داخل المملكة وقيِّمت بعناية من قِبل المختصين العسكريين في المملكة، كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص وظيفية جديدة، إلى جانب نقل العديد من التقنيات الجديدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع.

يذكر أن عربة “جيس” ذات الدفع الرباعي توفر خلاصة أربعين عامًا من الخبرة في مجال صناعة العربات المدرعة، وهي من الجيل القادم من العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP، إذ توفر العربة التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء، مع سهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية، وتمتاز عربة “جيس” بهيكل يوفر الحماية اللازمة للطاقم ضد الألغام والعبوات الناسفة والقذائف البالستية، كما تتميز بتصميم مرن يمكن تعديله وفقًا لمتطلبات المستخدم لدعم ومساندة المهام المختلفة والمعدات المطلوبة لكل مهمة، فتخدم جميع متطلبات وحدات المشاة الآلية، ويمكن تركيب أسلحة إضافية عليها، بما في ذلك منظومة أسلحة يتم التحكم بها عن بُعْد أو يدويًا.