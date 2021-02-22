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«السوق المالية»: إحالة 5 أشخاص لـ«النيابة» بتهمة التلاعب والتضليل في تداولات الأسهم

«السوق المالية»: إحالة 5 أشخاص لـ«النيابة» بتهمة التلاعب والتضليل في تداولات الأسهم
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (5) مشتبهاً بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وأوضحت الهيئة ، أن المشتبه بهم قاموا بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية .

وأشارت إلى أنهم قامو عقب ذلك، بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20/01/2020م وإلى 01/10/2020م.

وأكدت الهيئة ، أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

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