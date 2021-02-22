اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن في دورتها السادسة (صور)

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اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة للعام الحالي 1442هـ، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأقيمت التصفيات في جامع الراجحي بحي الجزيرة للبنين، ومكتب التعليم النسائي بحي الربوة للبنات، بحضور الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار الأمين العام للمسابقة يرافقه الشيخ منصور بن سليمان الغصن نائب الأمين العام للمسابقة.

وأكد “النصار” في كلمة له: أن المسابقة تأتي لتؤكد اهتمام المملكة الكبير بكتاب الله تعالى وأنها الرائدة في خدمة القرآن الكريم، والشكر لله أولا ثم لولاة أمرنا على الاهتمام بكتاب الله تعالى في كل المجالات ومنها مجال جمعيات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وخاصة جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون“.

وأضاف النصار: أتقدم بالشكر لراعي هذه المسابقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على رعايته واهتمامه سائلا الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة.

وشهدت التصفيات زيارات من قيادات الجمعية ومن خارجها كان من ضمنهم الأستاذ خليل بن إبراهيم اليوسف مدير الإدارة المالية بالجمعية، وفضيلة الشيخ صالح بن سليمان الهبدان إمام وخطيب جامع الراجحي، وفضيلة الشيخ د. حمزة بن سليمان الطيار إمام وخطيب جامع الراجحي.

وشارك في المسابقة 32 جمعية تابعة لمنطقة الرياض بالإضافة إلى جمعية مكنون، وضمت لجان تحكيم التصفيات النهائية نخبة من المتخصصين والمتخصصات في الإقراء من أساتذة جامعات ومقرئين، علما أن إعلان أسماء الفائزين والفائزات سيكون خلال الأسبوع القادم بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمسابقة.

وتبلغ تكلفة المسابقة (700,000) ريال برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله.

وتأتي مشاركة الطلاب بعد فوزهم في المرحلتين اللتين سبقتا هذه التصفية، حيث جرت التصفية الأولى في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض وعددها 32 محافظة ومركزا، بالإضافة إلى التصفية بين مراكز الإشراف الستة في مدينة الرياض، مرورا بالتصفية الثانية بمشاركة 190 متسابقا ومتسابقة، حيث أقيمت تصفيات البنين بجامع الراجحي بحي الجزيرة، وتصفيات البنات بمقر مكتب التعليم النسائي بحي الربوة، ووصولا إلى المرحلة النهائية بمشاركة المتأهلين والمتأهلات البالغ عددهم 110 متسابقا ومتسابقة يمثلون 22 جمعية.

جدير بالذكر أن تصفيات المسابقة بثت على حسابات جمعية مكنون في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن محبو القرآن من متابعة التصفيات.