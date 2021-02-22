وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تصميم المباني المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المعمارية).

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصص الزراعة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير البنية التحتية المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاستدامة، أو الهندسة المدنية).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.