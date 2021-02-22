الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع مدينة نيوم
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تصميم المباني المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المعمارية).

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصص الزراعة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير البنية التحتية المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاستدامة، أو الهندسة المدنية).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

لحمَلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>