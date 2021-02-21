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تقني: اختراق «كلوب هاوس» والاستيلاء على بيانات المستخدمين

تقني: اختراق «كلوب هاوس» والاستيلاء على بيانات المستخدمين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالله السبع، مساء اليوم الأحد، اختراق تطبيق والاستيلاء على بيانات المستخدمين.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف تم الإعلان قبل قليل عن إختراق تطبيق كلوب هاوس والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات الغرف، مضيفا “للأسف ما نعرف حجم التسريب ولكن أكيد يبدو  أنه كبير”.

وتابع عبدالله السبع، أن هذا التطور ربما يكون فرصة للتطبيقات المنافسة خاصة تويتر والذي من المتوقع أن يطلق ميزة منافسة لتطبيق كلوب هاوس.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، المستخدمين من خطورة تطبيق ”كلوب هاوس”.

وقال الحمادي إن هذا التطبيق ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

وأضاف الحمادي : ”أ، كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، وجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال“.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أن من عيوب تطبيق كلوب هاوس المحتوى غير المناسب وغير القابل للضبط.

 

 

 

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