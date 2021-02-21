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هل يحق لصاحب المغسلة التصرف بالملابس التي تركها أصحابها لمدة طويلة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل يحق لصاحب المغسلة التصرف بالملابس التي تركها أصحابها لمدة طويلة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، كيفية تصرف المغاسل في الملابس التي تركها أصحابها فترة طويلة.

وقال الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يحق لمالك المغسلة مصادرة تلك الملابس وإنما ينتظر مدة يُحتمل فيها عودة صاحب الملابس قبل أن يتصرف بها.

وأضاف أن التصرف في تلك الملابس يكون من خلال أخذها وتحديد قيمتها والتصدق بهذه الأموال، أو التصدق بالملابس نفسها.

 

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