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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدة مناطق

الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة المدينة المنورة، القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وتابعت شرطة المدينة أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة – الرياض – الدمام – جازان – نجران – خميس مشيط).

وتابع المقدم حسين القحطاني أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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