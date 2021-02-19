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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«توكلنا» يكشف عن خدمة تُمكِّن المستخدم من استعراض الحالة الصحية لتابعيه

«توكلنا» يكشف عن خدمة تُمكِّن المستخدم من استعراض الحالة الصحية لتابعيه
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تواصل – فريق التحرير :

كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة تمكن المستخدم من استعراض الحالة الصحية للتابعين له مثل الأبناء .

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” تطبيق توكلنا يُمكنك من استعراض الحالة الصحية لتابعيك من خلال خدمة بطاقة الوضع الصحي الموجودة في خانة الخدمات.”

وكان تطبيق توكلنا قد أوضح اطريقة الحصول على خدماته للأجهزة التي لا تتوافق مع التطبيق ، مشيراً إلى أنه في حال كان الجهاز يعمل بأحد الأنظمة التي لا تتوافق مع التطبيق، مثل أنظمة “IOS” التي تقل عن النسخة (10.0)، أو أنظمة “Android” دون الإصدار (6.0)، فإنه يمكن الاستفادة من خدمات توكلنا عبر تسجيل الدخول إلى موقعه الإلكتروني :هنا.

الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا أعلن في وقت سابق أنه لا يعمل على الأجهزة التي تستعمل نظام الجيلبريك والـVPN.

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