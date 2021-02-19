وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، والخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب التخدير/ وحدة العناية المركزة (عدد 5 وظائف).

– طبيب نائب أول/ وحدة العناية المركزة.

– فني عام معدات طبية.

– فني صيدلة.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.