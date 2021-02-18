الموارد البشرية: بدء توطين العمل بالمطاعم والمقاهي والمحاماة والتعليم قريباً

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه جاري العمل على تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في جميع القطاعات، وسيتم قريباً إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.

وقال “الراجحي” خلال لقائه اليوم الخميس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، إنهم يسعون من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال أوقات الفراغ.

وتابع المهندس الراجحي أنه تم استكمال دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية والمتعاقدين مع القطاع الخاص، ووضع حد أدنى لأجورهم، مبيناً أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تساهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.

وأشار إلى أنهم عملوا على صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة العمل السعودية، ورفع كفاءتها وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.

وبين وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أن مبادرات وبرامج التوطين حققت في عامي 2019-2020 نتائج مميزة، تمثلت في التحاق أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل.

كما دعا المهندس الراجحي المؤسسات للاستفادة من خدمات منصة قوى، مؤكداً أنه لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل بعد تيسير الخدمات إلكترونيا.