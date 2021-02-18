الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الموارد البشرية: بدء توطين العمل بالمطاعم والمقاهي والمحاماة والتعليم قريباً

الموارد البشرية: بدء توطين العمل بالمطاعم والمقاهي والمحاماة والتعليم قريباً
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه جاري العمل على تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في جميع القطاعات، وسيتم قريباً إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.

وقال “الراجحي” خلال لقائه اليوم الخميس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، إنهم يسعون من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال أوقات الفراغ.

وتابع المهندس الراجحي أنه تم استكمال دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية والمتعاقدين مع القطاع الخاص، ووضع حد أدنى لأجورهم، مبيناً أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تساهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.

وأشار إلى أنهم عملوا على صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة العمل السعودية، ورفع كفاءتها وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.

وبين وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أن مبادرات وبرامج التوطين حققت في عامي 2019-2020 نتائج مميزة، تمثلت في التحاق أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل.

كما دعا المهندس الراجحي المؤسسات للاستفادة من خدمات منصة قوى، مؤكداً أنه لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل بعد تيسير الخدمات إلكترونيا.

مواد ذات صلة

الرياض.. تصفية مستحقات «عمالة متوفين» بأكثر من 22 مليون ريال

الرياض.. تصفية مستحقات «عمالة متوفين» بأكثر من 22 مليون ريال

الموارد البشرية تعلن عن 156 وظيفة من خلال «بوابة العمل عن بعد»

الموارد البشرية تعلن عن 156 وظيفة من خلال «بوابة العمل عن بعد»

مصادر: «الموارد البشرية» تدرس خفض ساعات العمل للقطاع الخاص

مصادر: «الموارد البشرية» تدرس خفض ساعات العمل للقطاع الخاص

«الموارد البشرية»: 5 إجراءات مهمة للوقاية من كورونا في «مقرات العمل»

«الموارد البشرية»: 5 إجراءات مهمة للوقاية من كورونا في «مقرات العمل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>