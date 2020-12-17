وزير الصحة: خادم الحرمين وجه بتشكيل لجنة تجتمع يومياً لمواجهة جائحة كورونا (فيديو)

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أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بداية الأزمة أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي لبحث أزمة كورونا.

وقال توفيق الربيعة، خلال برنامج “الراصد على قناة “الإخبارية”، هناك أيضا لجنة عليا بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنسيق كذلك”.

وأكد وزير الصحة توفيق الربيعة بقوله “كان هناك حراك وقرارات سريعة، وعلى سبيل المثال قرار إيقاف العمرة جاء خلال ساعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”