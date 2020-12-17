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إليك.. أطعمة غنية بالفيتامينات تساعد على زيادة نمو الشعر

إليك.. أطعمة غنية بالفيتامينات تساعد على زيادة نمو الشعر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أن نقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد أو الزنك يتسبب في تساقط الشعر.

وأوضحت الدراسة أنه عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في الجسم بما في ذلك الخلايا التي تحفز نمو الشعر.

وأشارت الدراسة إلى أن نقص الحديد هو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم وهو سبب معروف لتساقط الشعر.

وفي حين أن آلية العمل التي يؤثر بها الحديد على نمو الشعر غير معروفة، فإن خلايا مصفوفة بصيلات الشعر هي من أسرع الخلايا انقساماً في الجسم، وقد يساهم نقص الحديد في تساقط الشعر من خلال دوره كعامل مساعد في اختزال إنزيم الريبونوكليوتيد، الذي يحد من معدل تخليق الحمض النووي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد جينات متعددة في بصيلات شعر الإنسان، وبعضها قد يتم تنظيمه بواسطة الحديد.

أما الزنك فهو معدن أساسي تحتاجه مئات الإنزيمات وعوامل النسخ المتعددة التي تنظم التعبير الجيني. وفي حين أن الآلية الدقيقة لعمل الزنك غير واضحة حتى الآن، فإن أحد الاحتمالات تركز على دور الزنك كمكون أساسي للعديد من الإنزيمات المعدنية المهمة في تخليق البروتين وانقسام الخلايا.

وقالت الدكتورة لوسي غلانسي، المشرفة على الدراسة: “يلعب الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها. كما أنه يساعد في الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح. يعتبر تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك، لذلك يمكن أن تساعد مكملات الزنك في منع ترقق الشعر وتساقطه

 

ويعتبر عنصرا الحديد والزنك من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الإنسان. ويعد تناول نظام غذائي غني باللحوم والمحار والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة، طريقة صحية لضمان حصولك على ما يكفي من الحديد والزنك لزيادة نمو الشعر.

 

 

 

 

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