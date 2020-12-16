ما حكم عقد نية صيام التطوع في النهار؟.. الشيخ «السليمان» يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم عقد نية صيام التطوع في النهار.

وأكد في لقائه ببرنامج “فتاوى” المذاع على “قناة السعودية”، جواز عقد نية الصيام في النهار في صيام التطوع، مستشهداً على صحة ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن النبي ﷺ في أحد الأيام سأل عائشة عما إذا كان لديها أي طعام، وعندما علم بعدم وجود الطعام قرر الصيام، أي عقد نية الصيام بعد الفجر.

وأكد أنه يجوز للمسلم عقد نية صيام التطوع خلال أوقات النهار بشرط ألا يكون تناول أي طعام بعد أذان الفجر، مضيفا أن صيام الفرض في رمضان يتطلب عقد النية من الليل.