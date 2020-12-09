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«التقاعد» توضح آلية الاستحقاق للموظف حال الوفاة أثناء «العمل عن بعد»

«التقاعد» توضح آلية الاستحقاق للموظف حال الوفاة أثناء «العمل عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مؤسسة التقاعد أن استحقاقات الموظف المتوفى أثناء ممارسته العمل المكلف به “عن بعد” تخضع للحيثيات والوقائع المرتبطة بالمستندات والوثائق الرسمية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي المتكامل والمتوافق مع أنظمة ولوائح المؤسسة المتعلقة بالحقوق والإجراءات.

وقال عبدالسلام بن ناصر الفوزان من إدارة الاتصال المؤسسي: “إن ذلك يعتمد على ما يرد لمؤسسة التقاعد من الجهات المختصة (جهة عمل الموظف المتوفى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وأضاف الفوزان “أن المؤسسة تقوم بتنفيذ أنظمة التقاعد بناءً على ما يرد لها من جهات العمل للموظف ووزارة الموارد البشرية سواء فيما يخص الحالة من قرارات أو تعليمات تحكم أي استحقاقات تتطلبها الحالة بحسب الأنظمة المتبعة”، وفقا لـ”المدينة”.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن إجمالي مصروفات المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت التقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من (35 ألف) معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من (10 آلاف) مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر الماضي، في حين تم إصدار أكثر من (100 ألف) تعريفاً بالمعاش، وأكثر من (40 ألف) بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من (40 ألف) تحميلاً جديداً بزيادة تجاوزت الـ100%.

واستقبلت “التقاعد” عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

كما كشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر 6 مليار وتسع مئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد.

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