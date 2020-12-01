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«الموارد البشرية»: بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج «حماية الأجور» اليوم

«الموارد البشرية»: بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج «حماية الأجور» اليوم
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تواصل- فريق التحرير:

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها عامل إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية.

ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور للعاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

يذكر أنه بهذا القرار، تلزم جميع المنشآت بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية الخاصة.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف العام  1434، على عدة مراحل، حيث طبق بمرحلته الأولى على المنشآت التي تضم 3 آلاف عامل فأكثر، وصولا إلى المرحلة الـ17 والأخيرة على المنشآت التي يعمل بها عامل إلى 4 عمال.

 

 

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