وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير المشروع: الشهادة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة المشاريع)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول الاستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، البيئة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف مصنع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ”هنا” .