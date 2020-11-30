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«شرطة الشرقية»: القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية

«شرطة الشرقية»: القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية
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تواصل – واس :

ألقت شرطة المنطقة الشرقية ، القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه .

وصَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر )، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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