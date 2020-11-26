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الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا
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تواصل – وكالات:

توقعت منظمة الصحة العالمية إمكانية العودة للوضع الطبيعي العام القادم مع ظهور لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف رايان في تصريح لقناة RTE التلفزيونية الإيرلندية، اليوم الخميس: “أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي”.

وختم مايك رايان بقوله إن “اللقاحات لا تعني صفر كوفيد. وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض”.

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