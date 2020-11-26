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طالب ابتدائي يخترق «منصة مدرستي» ووالده يعلق

طالب ابتدائي يخترق «منصة مدرستي» ووالده يعلق
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى المدارس في مدينة الخبر واقعة اختراق برنامج تيمز التابع لمنصة مدرستي من قبل أحد الطلاب .

وفي التفاصيل، وجهت إدارة المدرسة إنذارا شفويا لطالب بالصف السادس الابتدائي نتيجة اختراقه إلكترونياً لبرنامج تيمز الذي يستخدمه المعلمون في البث المباشر لحصصهم الدراسية عبر منصة مدرستي، بعد تمكنه من استغلال ثغرة بالبرنامج والسيطرة على الفصل من خلال مشاركة الشاشة وإخراج المعلم من البرنامج والتحكم بالحضور والغياب.

وقال ولي الأمر صالح اليامي والد الطالب تركي، إنه يثمن الدور المميز الذي لعبته إدارة المدرسة في التعامل مع الحادثة والأثر الإيجابي المنعكس على الطفل من خلال توضيحهم لخطئه، والتوجيه لدعم موهبته بالجانب الصحيح والنافع.

وأوضح أنه زار إدارة المدرسة بناء على اتصال منهم، وقابل المدير والمشرف وأخبروه بما قام به ابنه في البرنامج بما يسمى مشاركة الشاشة، ونتج عنها إخراج المعلم إلكترونيا من الشرح وتمكنه من السيطرة على الفصل مستغلا ثغرة في البرنامج، مما يسبب اختراقا متكررًا، مبينا أن هذا التصرف استوجب استدعاءهم وتحذير الطفل شفوياً لما قام به من تجاوزات وهي أولى خطوات التحذير والإنذار، كما أوضحت الإدارة والمشرف الطلابي لهم قوانين المدرسة والتعليم بشكل عام، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وختم والد الطالب بقوله “أشكر إدارة المدرسة على اهتمامهم ومتابعتهم للطلبة في كافة المراحل وتشديدهم على أولياء الأمور في التركيز مع أبنائهم ومتابعتهم والتواصل الدائم مع إدارة المدارس في أي استفسارات، مؤكدا أن ابنه لم يتعرض لأي ضغط أو إساءة من المدرسة بل كان تعاملهم راقيا ومتحضرا”.

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