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وفاة معلم أمام طلابه أثناء تقديم الدروس عبر منصة «مدرستي»

وفاة معلم أمام طلابه أثناء تقديم الدروس عبر منصة «مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير:

فوجئ طلاب إحدى المدارس الأهلية بالدمام أثناء حضورهم في منصة “مدرستي” بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ونتج عنه وفاة المعلم بعد دقائق من سقوطه.

وقال أحد معلمي المدرسة إنه لم يعلم بحالة الوفاة إلا بعد نهاية دوامه الدراسي في تمام الساعة الـ 1:30 بعد ظهر (الأربعاء)، وذلك من خلال الرسائل والاتصالات التي وردت على هاتفه المحمول، والتي أفادت وفاة زميل له بالمدرسة ذاتها، من إحدى الجنسيات العربية.

وأضاف أنه لم يكن متواجدا في المدرسة أثناء حادثة السقوط، وإنما كان يدرّس الطلاب عن بعد من منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع المعلم أن الطلاب الحاضرين في حصتهم من خلال منصة مدرستي وبرنامج التيمز، هم من أبلغوا المعلمين الآخرين، الذين هبوا لنجدة زميلهم في منزله، كما تواصلوا مع الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، إذ تم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

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