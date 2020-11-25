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شاهد.. «الجمارك» تُحبط محاولة تهريب أكثر من 4 كيلوجرامات من الذهب عبر مطار الملك خالد

شاهد.. «الجمارك» تُحبط محاولة تهريب أكثر من 4 كيلوجرامات من الذهب عبر مطار الملك خالد
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للجهود المشتركة مع رئاسة أمن الدولة، أحبطت الجمارك السعوديةمحاولة تهريب 4609,7 جرام من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بحوزة 2 من المسافرين.

وفي مقطع الفيديو الذي بثّته الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اكتشف موظفو الجمارك محاولة تهريب مواطن لكمية من الذهب داخل ملابسه، حيث تم اقتياده لغرفة التفتيش بعد كشفه عن طريق الأجهوة الحديثة داخل المطار للكشف عن المعادن وغيرها من المواد التي يتم تهريبها عادة بهذه الطريقة.

تجدر الإشارة إلى أن ئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، كانا قد أبرما اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، أمس الثلاثاء، حيث تهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

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