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وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ استشاريو طب الرعاية الحرجة (الرياض).

– طبيب متخصص/ الأمراض المعدية (الرياض).

– فني أول رعاية صحية افتراضية (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– استشاري جراحة الثدي والغدد الصماء (المدينة المنورة).

– استشاري كلى أطفال (المدينة المنورة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبرالموقع الإلكترونيللتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2020م.

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