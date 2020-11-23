«حقوق الإنسان» تحذر من أي ممارسات تمنع الطفل من التعلم

تواصل – فريق التحرير:

شددت هيئة حقوق الإنسان، على أهمية عدم اتخاذ أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس مؤكدة ضرورة السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن من حق كل طفل أن يتعلم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك فيما يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتتولى إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل الاستفسار عن أسباب انقطاعه وترفع ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.

وتابعت هيئة حقوق الإنسان: “على المؤسسات التعليمية والتربوية عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه”، وفقا لـ”المدينة”.

كما دعت الهيئة، دور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.