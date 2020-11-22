توقعات طقس الغد.. رياح سطحية وسماء غائمة بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد، أن تنشط الرياح السطحية والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقّعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، بينما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.