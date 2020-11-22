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«العدل» تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة.. الشروط ورابط التقديم

«العدل» تعلن عن وظائف شاغرة بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد منالوظائف الشاغرةالمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة و السادسة في المقرات المحددة في مسميات ( مطور برامج , مدير مشروع , باحث شرعي ، باحث قانوني).

وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة  حسب الشروط التالية:

» يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
» يرفق المتقدم/ـه نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.
»  يشترط  ألا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة .
» يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.
» إرفاق نسخه من السيرة الذاتية .
» على المتقدم/ـه خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي ) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية  .
» التقديم على الوظائف الكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 07 / 04 / 1442هـ  وينتهي الساعة 12 مساء  يوم الأربعاء الموافق  10  / 04 /  1442هـ.
» سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة  وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان .
» ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الانترنت و تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

» دخول المسابقة الوظيفية ( https://bit.ly/36ZhvJh)

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