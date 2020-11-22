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وزير التعليم: من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد الوقت المناسب لفتح المدارس

وزير التعليم: من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد الوقت المناسب لفتح المدارس
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تواصل- فريق التحرير:

قال وزير التعليم  الدكتور الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن المملكة وضعت سلامة الإنسان أولوية قصوى قبل الحضور للمدارس أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة استمرار تعليمهم عن بُعد.

وأضاف “آل الشيخ” في كلمة ألقاها ضمن جلسات مجموعة قمة العشرين، أن الجامعات في المملكة كانت جاهزة للتعليم الإلكتروني من قبل الجائحة لذلك لم نواجه أي صعوبات حيالها.

وأشار إلى أن وزارة التعليم جهزت منصة “مدرستي” لأكثر من 6 ملايين طالب و طالبة، ونحو نصف مليون معلم ومعلمة خلال أزمة كورونا، مؤكداً أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد موعد الوقت المناسب لفتح المدارس،وكذلك لا نعلم حتى الآن مدى فعالية لقاحات كوروناالمعلن عنها ومناسبتها للطلاب.

وأضاف: “الأمر الجيد بأن هذه الجائحة لم تكن في الفصل الدراسي الثاني من السنة الماضية فلقد كانت هناك بعض الأسابيع القليلة المتبقية لنهاية الفصل”.

وأشار إلى أنه سيتم أرشفة المواد التعليمية ورفعها على يوتيوب لضمان استفادة الطلاب، مؤكداً أن المساواة في الوصول وفرص التعلم أصبحت مسألة مضمونة للجميع بغض النظر عن الموقع.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات لتدريس اللغة الصينية للمدارس، وأيضا للجامعات مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز.

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