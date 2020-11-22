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ضربة جديدة لـ«ترامب» في المعركة القضائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

ضربة جديدة لـ«ترامب» في المعركة القضائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية
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تواصل – وكالات :

رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى التي رفعتها حملة دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بهدف إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وانتقد القاضي فريق الرئيس القانوني، لرفعه “دعوى قضائية مفككة تفتقر إلى حجة قانونية مقنعة أو دليل واقعي يدعمها”، حسب شبكة “أيه بي سي نيوز”.

وأحدث هذا الحكم ضربة جديدة لجهود ترمب المتعثرة لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسب المعلومات غير الرسمية.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية، أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.

ووفق وسائل إعلام أميركية أيضا، فإن قرار المحكمة الفيدرالية برفض الدعوى يمنع حملة ترمب من إعادة رفعها مجددا.

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