الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور»: تعرّف على أهم 4 إرشادات للاستخدام الآمن لمقاعد الأطفال (إنفوجراف)

«المرور»: تعرّف على أهم 4 إرشادات للاستخدام الآمن لمقاعد الأطفال (إنفوجراف)
0

تواصل – فريق التحرير: 

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الإهتمام بمقاعد الأطفال واستخدامها بشكل صحيح للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر أثناء تواجدهم داخل المركبة.

وقال الحساب الرسمي لـ”المرور” عبر تويتر: “تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها”.

وأوضح “المرور” أن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح هي عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية، كما يتم التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة والتأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي، وأخيرًا ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.

مواد ذات صلة

مجلس الوزراء يقر تعديلاً جديداً على تأشيرات المرور والزيارة

مجلس الوزراء يقر تعديلاً جديداً على تأشيرات المرور والزيارة

تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

المرور: ضبط 3053 مركبة توقفت في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

المرور: ضبط 3053 مركبة توقفت في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

«المرور» يحدد قيمة غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين

«المرور» يحدد قيمة غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>