«المرور»: تعرّف على أهم 4 إرشادات للاستخدام الآمن لمقاعد الأطفال (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الإهتمام بمقاعد الأطفال واستخدامها بشكل صحيح للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر أثناء تواجدهم داخل المركبة.

وقال الحساب الرسمي لـ”المرور” عبر تويتر: “تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها”.

وأوضح “المرور” أن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح هي عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية، كما يتم التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة والتأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي، وأخيرًا ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.