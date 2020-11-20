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انطلاق اختبارات القبول التحريرية في برنامج “نيوم” المنتهي بالتوظيف

انطلاق اختبارات القبول التحريرية في برنامج “نيوم” المنتهي بالتوظيف
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تواصل – واس :

انطلقت اليوم بجامعة فهد بن سلطان بمدينة تبوك اختبارات القبول التحريرية في برنامج ‎”نيوم” لابتعاث طلاب وطالبات المجتمع المحلي، والمنتهي بالتوظيف، الذي يأتي ضمن إطار المبادرات الاجتماعية الخاصة لبناء القدرات للمجتمع المحلي، وضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية .

وتواصل “نيوم” استقبال المتقدمين للاختبارات لمدة أسبوع، حيث أنهت اليوم اختبار 500 طالب، تقدموا للالتحاق بالبرنامج، الذي تُقيم فيه قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات، وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، وعند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يُدعون للمقابلات الشخصية، والتي تستمر طوال شهر ديسمبر القادم 2020م, ثم يُنقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021م, وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم, وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2021م, وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضرية الذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من شهر سبتمبر2021م.

يذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم, كما يُعد البرنامج فرصة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءًا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة.

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