وزير الصحة: المملكة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات كورونا عالمياً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.
وأكد الربيعة ، خلال تصريحات على هامش قمة العشرين ، أن المملكة قدمت بالفعل 500 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة .
وأوضح أن المملكة تعاونت مع المنظمات الدولية للحد من آثار الجائحة ، وذكر أن المملكة حرصت على تقديم الرعاية الطبية لكافة مرضى الفيروس التاجي، بغض النظر عن حالتهم وأوضاعهم .
كما أشار إلى تقديم العديد من التطبيقات والخدمات لكافة الأفراد داخل المملكة، وبالأخص خلال موسم الحج ، وشدد على ضرورة تركيز القمة على التعاون من أجل الحد من تداعيات الفيروس على المستوى الدولي.
فيديو | وزير#الصحة:#المملكةبذلت جهودا في الحد من تداعيات#كوروناعالميا#الإخباريةpic.twitter.com/3G2FMrLf9f
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)November 20, 2020