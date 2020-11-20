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وزير الصحة: المملكة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات كورونا عالمياً (فيديو)

وزير الصحة: المملكة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات كورونا عالمياً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.

وأكد الربيعة ، خلال تصريحات على هامش قمة العشرين ، أن المملكة قدمت بالفعل 500 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة .

وأوضح أن المملكة تعاونت مع المنظمات الدولية للحد من آثار الجائحة ، وذكر أن المملكة حرصت على تقديم الرعاية الطبية لكافة مرضى الفيروس التاجي، بغض النظر عن حالتهم وأوضاعهم .

كما أشار إلى تقديم العديد من التطبيقات والخدمات لكافة الأفراد داخل المملكة، وبالأخص خلال موسم الحج ، وشدد على ضرورة تركيز القمة على التعاون من أجل الحد من تداعيات الفيروس على المستوى الدولي.

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