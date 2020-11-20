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شرطة الرياض: الإطاحة برجلين وامرأتين امتهنوا سرقة المصوغات الذهبية

شرطة الرياض: الإطاحة برجلين وامرأتين امتهنوا سرقة المصوغات الذهبية
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وفى التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة، وقد ضبط بمقر إقامتهم (304.9) جرامات ، ومبلغ(15.500) ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بحوالي (200.000) ريال.

و جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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