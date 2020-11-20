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تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للمرور قائدي المركبات من تجاهل استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال داخل المركبة.

وأكدت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأطفال يدفعون ثمن إهمال عائلاتهم بعدم الالتزام بالتعليمات ووسائل السلامة داخل المركبة، مما قد يتسبب بوقوع حوادث وإصابات خطيرة لهم.

وأوضحت أن 50% من وفيات الأطفال نتيجة حوادث مرورية، و75 % من إصابات الأطفال لنفس السبب.

 

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