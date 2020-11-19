«المسند» يتوقع: حالة مطرية ثالثة تبدأ غداً «الجمعة» وتؤثر على 7 مناطق

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توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ، أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم يوم غد الجمعة ، وتستمر حتى يوم السبت ، مع احتمالية استمرارها ليوم الأحد.

وأوضح المسند ، أن مناطق تأثيرها تتوزع على أجزاء من مناطق المدينة ، وحائل ، والحدود الشمالية ، وجنوبي الجوف وتبوك ،وشمالي مكة و القصيم .

من جهة أخرى، توقع المسند اليوم الخميس، نشاطا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والتي قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي.

وأوضح المسند أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضاً.