الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المسند» يتوقع: حالة مطرية ثالثة تبدأ غداً «الجمعة» وتؤثر على 7 مناطق

«المسند» يتوقع: حالة مطرية ثالثة تبدأ غداً «الجمعة» وتؤثر على 7 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير :

توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ، أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم يوم غد الجمعة ، وتستمر حتى يوم السبت ، مع احتمالية استمرارها ليوم الأحد.

وأوضح المسند ، أن مناطق تأثيرها تتوزع على أجزاء من مناطق المدينة ، وحائل ، والحدود الشمالية ، وجنوبي الجوف وتبوك ،وشمالي مكة و القصيم .

من جهة أخرى، توقع المسند اليوم الخميس، نشاطا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والتي قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي.

وأوضح المسند أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضاً.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على الروسان بالجوف

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على الروسان بالجوف

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

شاهد.. أمطار الخير تهطل على العارضة بجازان

شاهد.. أمطار الخير تهطل على العارضة بجازان

“المسند” يكشف توقعات طقس اليوم.. ويحذر من “الكشتة” في نهاية الأسبوع

“المسند” يكشف توقعات طقس اليوم.. ويحذر من “الكشتة” في نهاية الأسبوع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>