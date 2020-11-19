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لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– أخصائي تدريب (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– فني ثاني ميكانيكي (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.

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