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«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف

«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من المصارف للفلل فاق أربعة أضعاف تمويل الشقق والأراضى في الربع الثالث ووصل إلى 26.836 مليار ريال مقارنة بتمويل الشقق والأراضي معا المقدر بـ6.800 مليارات ريال.

وبحسب “الوطن”، فقد عادل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من المصارف للفلل نحو 4 أضعاف «4.15 مرات» تمويل الشقق والأراضي معا، مسجلا 75.264 مليار ريال، مقارنة بـ 18.11 مليار ريال للشقق والأراضي، وذلك خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري.

فيما سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من المصارف خلال الربع الثالث بحسب بيانات مؤسسة النقد ارتفاعا بنحو 15.341 مليار بنسبة 83.8% على أساس سنوي، ووصل إلى مستوى 33.635 مليارا مقارنة بـ18.294 مليار ريال في الربع المماثل من 2019، كما نما على أساس ربعي بنحو 5.074 مليار بنسبة 17.7%، مقارنة بـ28.561 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

واستحوذت الفلل على 79.78 % من التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من المصارف خلال الربع الثالث، والبالغ 33.635 مليار ريال، بواقع 26.836 مليار ريال مقابل 4.954 مليارات ريال للشقق بنسبة 14.72% و 1.846 للأراضي بنسبة 5.48% من إجمالي التمويل.

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