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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«العدل» تطلق مبادرة «شمل».. هذه أهم أهدافها

«العدل» تطلق مبادرة «شمل».. هذه أهم أهدافها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مبادرة “شمل”، والتي تستهدف حفظ خصوصية الأسر في المملكة وتعزيز حقوق الطفل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرة تهدف لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة (أشمل) إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة من خلال توفير أماكن مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة
والرؤية والزيارة وفق بيئثة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة.

وأضافت وزارة العدل، أن الوزارة ستقدم من خلال المبادرة الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – الأطفال) في مراكز “شمل”.

 

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