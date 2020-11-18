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«الموارد البشرية» تدعو 76 من المتقدمين للوظائف الصحية لاستكمال إجراءات الترشيح

«الموارد البشرية» تدعو 76 من المتقدمين للوظائف الصحية لاستكمال إجراءات الترشيح
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دعوة (76) من (المتقدمين والمتقدمات) على الوظائف الصحية والمعلنة في 15/03/1442 هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق التي تم بها اجراء المقابلة الشخصية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01 /04 /1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 11 /04 /1442هـ، وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة:

  • أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
  •  أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
  • الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.
  • شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.
  • بطاقة التسجيل المهني، سارية المفعول.
  • بطاقة الحساب البنكي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المعلنة أسمائهم قد تمت مفاضلتهم واتضح احقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والاقدمية والرغبات المكانية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن من لم (يُحضِر/ تُحضِر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية مع نتائج الكشف الطبي خلال الفترة المحددة أعلاه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، ومن لم (يراجع/ تراجع) خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً (منه / منها) عن الرغبة في التوظيف.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء (المرشحين) لاستكمال إجراءات الترشيح من خلال (رابط الملف).

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