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هل المضادات الحيوية تعالج الإنفلونزا؟.. «الصحة» توضح (فيديو)

هل المضادات الحيوية تعالج الإنفلونزا؟.. «الصحة» توضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة عبر منصتها الرئيسية للتوعية الصحية (عش بصحة)، من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا.

وأشارت الوزارة خلال مقطع  فيديو إلى أن المضادات الحيوية تقاوم العدوى البكتيرية، لكنها لا تستطيع مقاومة الفيروسات، ولذلك فهي لا تستطيع مواجهة الإنفلونزا.

وشددت المنصة على أن تناول المضادات الحيوية دون حاجة، قد يؤدي إلى مضاعفات وبكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي نفسه.

 

 

 

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