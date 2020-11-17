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توجيهات بحظر مساحيق التجميل واللباس الخادش بمنشآت «الصحة».. وعدم التمكين من العمل للمخالفين

توجيهات بحظر مساحيق التجميل واللباس الخادش بمنشآت «الصحة».. وعدم التمكين من العمل للمخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة ورود توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.

وقالت المصادر وفقًا لـ«عكاظ» إن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.

ويتضمن الإقرار الالتزام بضوابط لباس العاملين في المرافق الصحية ومنع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل.

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