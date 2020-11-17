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هل يدعم الضمان صرف أجهزة طبية للطفل؟  

هل يدعم الضمان صرف أجهزة طبية للطفل؟  
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاما بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل.

جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مواطنة قالت فيه: “الطفل إذا كان فيه صمم أحادي ويحتاج صرف سماعة، هل يمكن صرفها عن طريق الضمان؟

وردت الوزارة بقولها إنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاما بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل, موضحة أن “صرف السماعة عن طريق التأهيل الشامل فقط , شاكرين لك”.

 

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