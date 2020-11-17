“الأكاديمية المالية” تُطلق شهادة مسؤول علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بالسوق المالية

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أعلنت الأكاديمية المالية عن توقيع اتفاقية مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا” لتقديم شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد للسوق السعودي في مراكز الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها ابتداءً من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020م.

وتعتبر شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد (CIRO) مبنية على شهادة الجمعية البريطانية العالمية في علاقات المستثمرين (UKIRS) وهي مستخدمة في كثير من الأسواق العالمية تعد شهادة مسؤول علاقات المستثمرين إحدى المعايير المعتمدة لمهنة علاقات المستثمرين حيث سيتمكن الحاصلون على الشهادة من الحصول على الاعتراف الدولي كمؤهلين لممارسة مهنة علاقات المستثمرين مما يساهم في دعم خبرتهم وكفاءتهم في مجال علاقات المستثمرين وتعزيز تطورهم الوظيفي في ذات المجال.

ووقع كلًا من الأستاذ مانع آل خمسان مدير عام الأكاديمية المالية وجون قولفير المدير العام لميرا الاتفاقية التي ستمكن موظفي علاقات المستثمرين في المملكة من تطوير مهاراتهم والحصول على شهادة عالمية معتمدة في علاقات المستثمرين.

وستوفر هذه الشهادة الفرصة للمهنيين لتطوير مسارهم المهني في علاقات المستثمرين وإظهار معرفتهم بالبيئة المالية والسوقية والمتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير للشركات المدرجة وفهمهم السليم لمبادئ علاقات المستثمرين، الأمر الذي سيمكنهم من العمل بكفاءة وأمان.

واوضح مانع آل خمسان مدير عام الأكاديمية، ان الاتفاقية جاءت وفقاً لاستراتيجية الأكاديمية المالية في تقديم حلول تدريبية للعاملين في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات التدريبية العالمية والاقليمية والمحلية حيث تأتي هذه الشهادة لتتناسب مع متطلبات السوق المالية حيث تعاونت أطراف عديدة بما في ذلك هيئة السوق المالية وتداول والأكاديمية المالية وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا” لضمان أن تكون شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد تعكس المحتويات اللازمة للعمل في البيئة التنظيمية في المملكة.

وأضاف المدير العام أن الأكاديمية المالية ستكون مركز الاختبارات الحصري في المملكة الذي يقدم شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد. كما ستقوم الأكاديمية المالية بالشراكة مع “ميرا” بتوفير البرامج التحضيرية اللازمة لهذه الشهادة.

من جهته قال جون قولفير المدير العام لميرا: “إنه لشرف لنا أن نوقع هذه الاتفاقية الحصرية مع الأكاديمية المالية لموائمة شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد لاحتياجات السوق السعودي، كما تتطلع ميرا لدعم هذه المبادرة في المملكة العربية السعودية.”

وتعتبر جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا” هي جهة مستقلة وغير ربحية تسعى إلى تعزيز مهنة علاقات المستثمرين والمعايير الدولية في حوكمة الشركات كما تتمثل مهمة ميرا في تعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.