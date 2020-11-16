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«المرور» يحدد قيمة غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية

«المرور» يحدد قيمة غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الضوئية ، مؤكدة أنها خطر حقيقي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وقال المرور، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية.

وأشار المرور، إلى أن عقوبة تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر تكون غرامة مالية قدرها 3000 ريال إلى 6000 ريال.

 

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