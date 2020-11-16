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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بإضافة بلاغات التحرش والاتجار بالبشر.. تدشين النسخة المطورة من تطبيق «كلنا أمن»

بإضافة بلاغات التحرش والاتجار بالبشر.. تدشين النسخة المطورة من تطبيق «كلنا أمن»
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تواصل – واس:

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن ) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية : (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، و كذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة .

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة ، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ ( 911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 في جميع مناطق المملكة .

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