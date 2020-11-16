بإضافة بلاغات التحرش والاتجار بالبشر.. تدشين النسخة المطورة من تطبيق «كلنا أمن»

تواصل – واس:

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن ) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية : (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، و كذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة .

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة ، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ ( 911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 في جميع مناطق المملكة .