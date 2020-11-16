مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 16 مليار ريال

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 607 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, صناعة الورق, نسيج, مجموعة الحكير, وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كهرباء السعودية, الواحة, الشرقية للتنمية, اللجين, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.62% .

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية, الكابلات السعودية، الأسماك, دار الأركان, ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, الكابلات السعودية, كهرباء السعودية, المصافي، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 541.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20187.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.