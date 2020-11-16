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لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر العيون.

– أخصائي جراحة العمود الفقري.

– أخصائي مختبر المركز العسكري وبنك الدم.

– ممارس عناية تنفسية/ العناية المركزة للكبار (عدد 7 وظائف).

– مصور موجات فوق صوتية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (هنا) .

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