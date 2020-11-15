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خلال ساعات.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

خلال ساعات.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع وليد سليمان الحقيل الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار اليوم الاثنين، على عدة مناطق في المملكة.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع فرصة هطول أمطار على معظم جازان وأجزاء من عسير والباحة”، كذلك على الكويت والخفجي ومحدودة للحفر وحدود المملكة مع الكويت.

وتابع أنه من المتوقع أيضا نشاط رياح نهارا مثير للأتربة لـ”سدير، الوشم، جنوب الزلفي، الأرطاوية، الدهنا، الصمان، الرين، وشمال وادي الدواسر وطريق الرين بيشة”.

 

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