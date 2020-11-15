خلال ساعات.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

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توقع وليد سليمان الحقيل الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار اليوم الاثنين، على عدة مناطق في المملكة.
وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع فرصة هطول أمطار على معظم جازان وأجزاء من عسير والباحة”، كذلك على الكويت والخفجي ومحدودة للحفر وحدود المملكة مع الكويت.
وتابع أنه من المتوقع أيضا نشاط رياح نهارا مثير للأتربة لـ”سدير، الوشم، جنوب الزلفي، الأرطاوية، الدهنا، الصمان، الرين، وشمال وادي الدواسر وطريق الرين بيشة”.
📍طقس الاثنين 1/4/1442 بإذن الله
فرص أمطار لـ الكويت الخفجي ومحدودة للحفر وحدود السعودية الكويت
وفرص أمطار لـ معظم جازان واجزاء من عسير والباحة
◀ نشاط رياح نهارا مثير للأتربة ل سدير الوشم جنوب الزلفي الارطاوية الدهنا الصمان الرين وشمال وادي الدواسر وطريق الرين بيشة
— وليد سليمان الحقيل (@walmoon)November 15, 2020