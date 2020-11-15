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وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، وفقا للمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي حوكمة البيانات

  • المؤهلات المطلوبة:
    • بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها
    • يفضل شهادة محترف إدارة بيانات CDMP
    • المعرفة بلوائح HIPPA
    • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

    الخبرات المطلوبة:

    • خبرة 3 سنوات على الأقل
    • خبرة في حوكمة البيانات وإدارتها، إدارة المعلومات، جودة البيانات، دورة حياة البيانات
    • خبرة في Collibra أو غيرها من أدوات إدارة البيانات / كتالوج البيانات
    • يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

2. – مساعد المدير الطبي

  • المؤهلات المطلوبة:
    • بكالوريوس في الطب أو التمريض أو مجال متعلق بالصحة
    • الخدمات الصحية المساعدة (Allied Health Professional)
    • يفضل أن يكون طبيب مع تخصص فرعي في طب الطوارئ أو طب الأسرة أو الطب الباطني
    • شهادة في علم الأوبئة أو الممارسة السريرية القائمة على الأدلة أو اقتصاديات الصحة أو المالية أو جودة الرعاية الصحية ضرورية
    • يفضل شهادة في التأمين
    • يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة

    الخبرات المطلوبة:

    • خبرة 6 سنوات على الأقل
    • خبرة في الطب المجتمعي، الصحة العامة
    • خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين
    • خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي ضرورية

– ولفت مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa).

 

 

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