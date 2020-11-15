وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم

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أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، وفقا للمسميات والشروط التالية:
1 – أخصائي حوكمة البيانات
- المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها
- يفضل شهادة محترف إدارة بيانات CDMP
- المعرفة بلوائح HIPPA
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
الخبرات المطلوبة:
- خبرة 3 سنوات على الأقل
- خبرة في حوكمة البيانات وإدارتها، إدارة المعلومات، جودة البيانات، دورة حياة البيانات
- خبرة في Collibra أو غيرها من أدوات إدارة البيانات / كتالوج البيانات
- يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
2. – مساعد المدير الطبي
- المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس في الطب أو التمريض أو مجال متعلق بالصحة
- الخدمات الصحية المساعدة (Allied Health Professional)
- يفضل أن يكون طبيب مع تخصص فرعي في طب الطوارئ أو طب الأسرة أو الطب الباطني
- شهادة في علم الأوبئة أو الممارسة السريرية القائمة على الأدلة أو اقتصاديات الصحة أو المالية أو جودة الرعاية الصحية ضرورية
- يفضل شهادة في التأمين
- يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة
الخبرات المطلوبة:
- خبرة 6 سنوات على الأقل
- خبرة في الطب المجتمعي، الصحة العامة
- خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين
- خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي ضرورية
– ولفت مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa).