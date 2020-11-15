وظائف شاغرة بـ«مجلس الضمان الصحي».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، وفقا للمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي حوكمة البيانات

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها يفضل شهادة محترف إدارة بيانات CDMP المعرفة بلوائح HIPPA إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة الخبرات المطلوبة: خبرة 3 سنوات على الأقل خبرة في حوكمة البيانات وإدارتها، إدارة المعلومات، جودة البيانات، دورة حياة البيانات خبرة في Collibra أو غيرها من أدوات إدارة البيانات / كتالوج البيانات يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية



2. – مساعد المدير الطبي

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس في الطب أو التمريض أو مجال متعلق بالصحة الخدمات الصحية المساعدة (Allied Health Professional) يفضل أن يكون طبيب مع تخصص فرعي في طب الطوارئ أو طب الأسرة أو الطب الباطني شهادة في علم الأوبئة أو الممارسة السريرية القائمة على الأدلة أو اقتصاديات الصحة أو المالية أو جودة الرعاية الصحية ضرورية يفضل شهادة في التأمين يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة الخبرات المطلوبة: خبرة 6 سنوات على الأقل خبرة في الطب المجتمعي، الصحة العامة خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي ضرورية



– ولفت مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa).