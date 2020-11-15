وظائف شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظائف لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف: مدير وحدة السلامة والصحة المهنية، حيث اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (صحة مهنية، سلامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، والحصول على موافقة الأمانة على التعيين.

كما تضمنت الوظائف، وظيفة ” مدير قسم الأمن الصناعي ” حيث اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في أحد مجالات (الأمن الصناعي أو المجالات الهندسية) ذات العلاقة بالعمليات الصناعية بالمنشأة، و أن يكون لديه دورات تخصصية متعددة في مجالات الأمن الصناعي (أمن – سلامة – إطفاء)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع عبر الرابط التالي :هنا.