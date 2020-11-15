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أمريكا.. اعتقال 20 شخصاً وإصابة شرطيين إثر احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات الرئاسية

أمريكا.. اعتقال 20 شخصاً وإصابة شرطيين إثر احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات الرئاسية
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تواصل- وكالات :

اعتقلت الشرطة الأمريكية 20 شخصا على الأقل في العاصمة واشنطن وسط الاحتجاجات والمناوشات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، إذ تجمع الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب احتجاجا على النتائج وفوز جو بايدن.

 

ووفقاً لـ”CNN“، قالت لاتويا فوستر، المتحدثة باسم عمدة واشنطن موريل باوزر، إن قوات الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا، مضيفة أنه تم نقل شخص بالغ للعلاج إثر إصابته بعدة طعنات، فيما ذكرت مصادر أن الضحية في حالة حرجة.

 

وتابعت فوستر بالقول إن اثنين من ضباط شرطة العاصمة أصيبوا أيضا، مؤكدة أن قوات الأمن ضبطت 7 أسلحة نارية، حيث لا يوجد في واشنطن قانون حمل مفتوح للأسلحة.

 

واعتقلت الشرطة 4 أشخاص لانتهاكات الأسلحة النارية، و2 لاعتداء بسيط، وشخص للاعتداء على ضابط شرطة، وشخصين للشجار وإثارة الاضطرابات.

 

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