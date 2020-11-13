«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

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تخطط ”ريدمي“، العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية، لإطلاق هواتف ذكية جديدة من سلسلة Note، بعد مرور شهرين على إطلاق سلسلة Redmi Note 9.

ووفقًا لما تم نشره بقاعدة البيانات TENAA التابعة للسلطة التنظيمية الصينية، تطور الشركة جهازا يعمل بتقنية 4G (ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقه تحت اسم Redmi Note 10 4G)، بينما يدعم جهازان آخران أيضًا الاتصال بتقنية 5G (متوقع أن يكونا Redmi Note 9 5G وNote 9 Pro 5G)، بأرقام طرازات M2010J19SC وM2007J22C وM2007J17C.

وكشفت المعلومات المنشورة على الموقع الصيني أن هاتف Redmi Note 10 4G المتوقع، سيحتوي على شاشة LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة 2340 × 1080 بكسل، وبطارية ضخمة تبلغ 5900 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 22.5 واط.

وأوضحت أيضًا أن الهاتف سيضم معالج ثماني النواة بسرعة 2 جيجاهرتز لم يُذكر اسمه، لكن ربما -وفقا لتقارير- يكون Snapdragon 662 على الأرجح، وذلك بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي/ التخزين الثابت كالتالي: 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، و8 جيجابايت / 256 جيجابايت.

كما تُظهر صور Redmi Note 10 4G المرفقة في TENAA أيضًا، أن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية داخل شكل مستطيلي في الزاوية اليسرى العليا.

وعن واجهته الأمامية، سيشمل مستشعر كاميرا واحدا داخل نوتش على شكل قطرة الماء، ويتم تضمين تصميم ”شروق الشمس“ بالجزء الخلفي، محاكاة لهاتف ريلمي Realme C3، وتوضح الصور أيضًا أن Redmi Note 10 4G سيحتوي على ماسح بصمة أصابع.